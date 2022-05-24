Azılı hırsızlar yakalandı! Biri 54, diğeri 55 kez aynı suçu işlemiş

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Dilan B.(26) ile Ayçan U.(32) gözaltına aldı. Şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 54 kez, Ayçan U. ise 55 kez benzer suçlardan gözaltına alındıkları tespit edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis çantayı çalan iki küçük hırsızı yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.