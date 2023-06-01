Azılı katilin 17 yıllık firari sona erdi

İstanbul'da 17 yıl önce eski ortağı Tekin Aytar'ı 4 kurşunla öldürüp kaçan Mehmet Şefik Güneş yakayı ele verdi. Kartal'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 29 Mayıs 2006'da meydana gelen cinayet iki ortağın tartışmasından çıktı. İddialara göre kıraathane sahibi Tekin Aytar'a (40) cinayetten bir yıl kadar önce 15 bin lira karşılığında Mehmet Şefik Güneş (66) ortak oldu. Ancak Güneş bir süre sonra kendisi başka bir kıraathane açıp Aytar ile olan ortaklığını bitirdi. Olay günü kıraathanede buluşan ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Güneş'in Aytar'a, "Sen neden benim hakkımda ileri geri konuşuyorsun" demesiyle başlayan tartışma sokağa taştı. Güneş, kaçmaya çalışan Aytar'ın peşinden 4 el ateş ederek öldürdü, sonra da kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yıllardır kayıplarda olan Mehmet Şefik Güneş'in Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında olduğu ihbarını alınca çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan firari katil zanlısı hakkında şoke eden bir detay ortaya çıktı.Mehmet Şefik Güneş'in 1998'de eşi Nurcan Güneş, eşinin annesi Güldenur Kılıç ve eşinin ağabeyi İsmail Kılıç'ı öldürdüğü, cezaevine girdikten bir süre sonra af kafsamında dışarı çıktığı bilgisine ulaşıldı. O dönemde bacağından vurularak yakalanan ve cezaevinden çıktıktan sonra bu kez ortağını katleden Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.