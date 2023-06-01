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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Azılı katilin 17 yıllık firari sona erdi

İstanbul’da 17 yıl önce eski ortağı Tekin Aytar’ı öldürdükten sonra kayıplara karışan Mehmet Şefik Güneş sonunda yakalandı. Güneş’in 1998’de ise eşi Nurcan Güneş ile kayınvalidesi ve kayınbiraderni i öldürmekten girdiği cezaevinden afla çıktığı öğrenildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Azılı katilin 17 yıllık firari sona erdi
İstanbul'da 17 yıl önce eski ortağı Tekin Aytar'ı 4 kurşunla öldürüp kaçan Mehmet Şefik Güneş yakayı ele verdi. Kartal'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 29 Mayıs 2006'da meydana gelen cinayet iki ortağın tartışmasından çıktı. İddialara göre kıraathane sahibi Tekin Aytar'a (40) cinayetten bir yıl kadar önce 15 bin lira karşılığında Mehmet Şefik Güneş (66) ortak oldu. Ancak Güneş bir süre sonra kendisi başka bir kıraathane açıp Aytar ile olan ortaklığını bitirdi. Olay günü kıraathanede buluşan ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Güneş'in Aytar'a, "Sen neden benim hakkımda ileri geri konuşuyorsun" demesiyle başlayan tartışma sokağa taştı. Güneş, kaçmaya çalışan Aytar'ın peşinden 4 el ateş ederek öldürdü, sonra da kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yıllardır kayıplarda olan Mehmet Şefik Güneş'in Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi yakınlarında olduğu ihbarını alınca çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan firari katil zanlısı hakkında şoke eden bir detay ortaya çıktı.



AİLESİNİ DE KATLETTİ
Mehmet Şefik Güneş'in 1998'de eşi Nurcan Güneş, eşinin annesi Güldenur Kılıç ve eşinin ağabeyi İsmail Kılıç'ı öldürdüğü, cezaevine girdikten bir süre sonra af kafsamında dışarı çıktığı bilgisine ulaşıldı. O dönemde bacağından vurularak yakalanan ve cezaevinden çıktıktan sonra bu kez ortağını katleden Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Azılı katilin 17 yıllık firari sona erdi
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