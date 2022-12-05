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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Azılı suçlu, polisle girdiği çatışmada öldü

Azılı suçlu, polisle girdiği çatışmada öldü
Uşak polisi, cinsel saldırı, gasp, hürriyeti tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi çok sayıda suçtan aranması olan Hasan Toğay'ı (39), Aybey Mahallesi Merdivenli Sokak'ta tespit etti. Polislerin "teslim ol" çağrısına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak kaçmaya başladı. Toğay, İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polislere ateş etti. Çıkan çatışmada Toğay ölü ele geçirildi. Toğay'ın 2008'de cinsel saldırıdan hapis yattığı, 27 Eylül'de cinsel saldırı ve yağma suçundan gözaltına alındığı, önceki gün de 4 üniversite öğrencisinin evine sabah saatlerinde silah zoruyla girerek gece yarısına kadar saklandığı öğrenildi.

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Azılı suçlu, polisle girdiği çatışmada öldü
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