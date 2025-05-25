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Giriş Tarihi: 25.5.2025 20:02 Son Güncelleme: 25.5.2025 21:04

Azılı suçlu saklandığı metruk evde yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından 51 ayrı suçtan aranan B.A. (27) saklandığı metruk evde yakalandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Azılı suçlu saklandığı metruk evde yakalandı

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 51 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A.'nın (27) ilçede saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahsın gidebilecek yerlerini araştıran ve sıkı takip yürüten polis, B.A.'nın Şirintepe Mahallesi'nde metruk bir evde saklandığını tespit etti.

Yürütülen takip sonucu belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Azılı suçlu saklandığı metruk evde yakalandı
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