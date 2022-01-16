Azimli kadının, örnek başarı hikâyesi

Kocaeli Derince İlçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi Sevda Bozkurt (31), başarı hikâyesi ile tüm kadınlara ilham kaynağı oluyor. 3 yıl önce, evde zaman geçirmek amacıyla doğal taşlar ile kendi takılarını tasarlamaya başlayan Bozkurt, yakın çevresinin teşviki ile hazırladığı ürünleri pazarlamak amacıyla bir sosyal medya hesabı açtı. Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Bozkurt, sattığı ürünleri sürekli sermayeye çevirerek, 2 yılsonunda bir iş merkezinde kendisine ait takı tasarım atölyesini kurdu. Önceleri yurt içinden gelen siparişleri hazırlayan genç girişimci, ilgi gören tasarımlarını, şimdi dünyanın pek çok farklı ülkesine gönderiyor.

ZAMAN GEÇİRMEK İÇİN BAŞLADI

Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümünden mezun olan ve bir süre muhasebecilik yapan Sevda Bozkurt, 5 yıl önce evlendi. Çocuğunun da dünyaya gelmesi ile iş hayatını bırakan genç kadın, zaman geçirmek amacıyla takı tasarımına başladı. Doğal taşlardan, kendisi için hazırladığı takılar, yakın çevresi tarafından oldukça beğenilen Bozkurt, yine çevresinin yönlendirmesi ile hazırladığı takıları pazarlamak amacıyla bir sosyal medya hesabı açtı. Kurduğu sayfa kısa sürede 20 binin üzerinde takipçiye ulaştı. 2 yıl boyunca her siparişi büyük bir dikkat ve özenle hazırlayan Bozkurt, kazandıkları ile bir iş merkezinde kendi atölyesini kurdu. Şimdi sadece yurt içinden gelen kişisel siparişleri değil, Dünyanın farklı noktalarından gelen siparişleri hazırlıyor.

"KENDİ ATÖLYEMİ KURDUM"

Başarı hikâyesini anlatan Bozkurt, "Evde boş kalan zamanımı faydalı bir şekilde geçirmek istedim. Daha önceden de doğal taşlara karşı bir ilgim vardı. O taşların enerjisine inanan bir kişiyim. Bu taşlar ile kendi takılarımı tasarlamaya başladım. Takılarımı görenler çok beğendi. Bunları internet üzerinde bir hesap kurarak satışa başlamam konusunda öneride bulundular. Açtığım hesap kısa sürede büyüdü. Gelen siparişleri severek ve özen göstererek hazırladım. Kazandığım parayı da hep sermaye yaptım. 2 yılsonunda, bu işi artık bir hobi olmaktan çıkarmak daha profesyonel hale getirmek amacıyla, kendi atölyemi açtım. Bu atölyede satış yok. Sadece tasarım yapıyor ve siparişlerimi hazırlıyorum." dedi.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Takı tasarımı ile ilgili herhangi bir eğitim almadığını, doğaçlama çalışarak bu konuda kendisini geliştirdiğini belirten Bozkurt, "Genelde kadınlar için özel ve ağır parçalar tasarlıyorum. İş hayatında ya da özel davetlerde kullanabileceği tasarımlar yapıyorum. Çok şükür iyi bir kazancım da oluyor. Yakın zamanda erkekler içinde doğal taş ve çelik bileklik tasarımlarına başladım. Onun içinde bir sosyal medya hesabı açtım. İşimi çok seviyorum. Sipariş veren müşterilerimden oldukça güzel geri dönüşler alıyorum. Fotoğraf ve videodan daha güzel olduğunu söylüyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"FARKLI ÜLKELERDEN SİPARİŞ ALIYORUM"

Ciddi bir emek harcayarak, hiçbir zaman pes etmeden çalıştığını dile getiren Bozkurt, "Herşeyi kendi başıma yaptım. Kadının gücünü, kadının iseterse her şeyi başarabileceğini herkese göstermek istedim. Azim ve inanç ile bu başarıyı sağladım. Bazen çok iyi satış olurken, bazen hiç satış olmadığı günlerde oldu. Ancak hiç pes etmedim. Yurt içinde farklı farklı illerden siparişler alıyordum. Bir süre sonra yurt dışından siparişler de gelmeye başladı. Farklı ülkelerden kişisel siparişler geliyor. Hatta yurt dışında takı satışı gerçekleştiren iş yerlerinden toplu siparişlerde oluyor. Tasarımlarıma, dünyanın farklı yerlerinden talep gelmesi ve kullanılması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

TASARIMLARIM DÜNYAYA AÇILDI

Kadınlara tavsiyede bulunan Sevda Bozkurt, "Ben evden başladığım bir hobi ile iş sahibi oldum. 3 yıl gibi kısa bir sürede kendi atölyemi kurdum. Tasarımlarım dünyaya açıldı. Sevdiğim işi yapıyorum. Bütün kadınlara da yeteneği olduğunu düşündükleri konuda mutlaka uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Biz yapamayız. Biz başaramayız diye düşünmesinler. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Emek, sabır ve azim ile olmayacak iş yok. Yeter ki inanın ve inandığınız yolda mücadele edin. Asla pes etmeyin." dedi.