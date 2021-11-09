Aziziye’de sessiz anma

Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında 1877-1878 yılları arasında gerçekleşen savaşta Erzurum'u işgal eden Rus ordusuna karşı, halk ayaklanma başlatmıştı. Sabah ezanlarında selalar verilmesi ile halka Aziziye Tabyalarında yaşanan acı tablo aktarıldı. Eli silah tutan hemen her Erzurumlu, kadın-erkek ellerine ne aldılarsa Tabyalara koştular. Büyük kayıpların yaşandığı acı olaydan geriye Nene Hatun gibi birçok milli kahraman destanlaştı.

Aziziye Destanının 144'üncü yıl dönümü bu yılda pandemi nedeniyle sessizce kutlandı. 8 yıl önce tarihi günde sabah ezanı ile başlayan yürüyüş Aziziye Tabyalarına sona erer ve onbinlerce Erzurumlu bu yürüyüşe katılarak ecdadı yad ederdi. Yalnız 2 yıldır pandemi nedeniyle bu yürütüş gerçekleştirilemedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Sultan 2. Abdülhamit'in fermanının okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Programın ardından protokol üyeleri Nene Hatun'un kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı da törenin ardından mini bir konser verirken tabyalara oluşturulan hatıra ormanına protokol üyeleri fidan dikti.

Anma programında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumluların o dönem emperyalist güçlere izin vermediğini ifade ederek, "Tarihimiz ve ecdadımızla gurur duyuyoruz. Erzurum'da pozitif anlamda tam manasıyla bir sivil kalkışma meydana geldi. Emperyalist güçler Osmanlı İmparatorluğuna hem doğudan hem batıdan saldırmış durumdaydılar. Erzurum'da hiç tahmin etmedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kahraman ordumuz ciddi anlamda tabyalarda mücadele ediyordular. Sabah okunan salalarla tüm Erzurumluları tabyalara davet ettiler. Başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumlular tabyalara koştular. 500'ün üzerinde sivil şehidimiz oldu. Ne kadar övünsek azdır. Bizim tarihimizde leke yoktur" dedi.