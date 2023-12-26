Azmettirici babaya müebbet, annesini öldüren çocuğa 38 yıl hapis

Olay geçen yıl 19 Mayıs'taTepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Serap Bor, komşuları Ayşe Altın (60), Döndü Çayır (61) ve Türkan Çimen (50) ile ekmek yaparken, eve boşandığı eşi Erkan A. ile yaşayan oğlu İ.A. geldi. E.A., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle annesi Bor'a art arda ateş açtı. Bor ile birlikte evde bulunan anneanne Cennet Bor ve komşuları saçmalarla yaralanırken, şüpheli ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bor'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan komşuları ise hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra İ.A. ile babası Erkan A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba-oğul tutuklandı.

İ.A. ile onu azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A. hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, İ.A. hakkında 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine olay tarihinde 15 yaşını tamamlamadığı için 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Bor'un 3 komşusunu da pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis talep edildi. Erkan A. hakkında ise 'üst soydan akrabayı töre saiki ile tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.