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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Sevgilisinin evinde ölü bulundu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sevgilisinin evinde ölü bulundu
Konya'da 1.5 yıl önce Ali Erensoy, sözünü dinlemeyen 14 yaşındaki kızı M.E.'yi vurdurmak için Ayşe Nur Bedel'i kiralık katil olarak tuttu. Bedel, küçük kızı bacağından vurdu. Azmettirici olarak tutuklanan Ali Erensoy, hapisten çıktıktan sonra Bedel ile yaşamaya başladı. Ayşe Nur Bedel, dün Meram ilçesindeki evlerinde ölü bulundu. Bedel'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Erensoy'un ise sorgusunda tutarsız ifadeler verdiği, cinayetten iki gün önce de binanın önündeki kamera kayıt cihazını kapattığı belirtildi.

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Sevgilisinin evinde ölü bulundu
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