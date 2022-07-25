Adana’daki vahşette şok detaylar: Dolmuşta yolculuk yapmışlar!

İKİSİNİ DE DÖVDÜ

Polisin yaptığı çalışmada Yusuf Yosunkaya'nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için O.Ş.'nin "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ö.K.'yı da darp ederek küfrettiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra O.Ş.'nin katil zanlısını Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı Ö.K. tutuklandı. Polis ise azmettiriciyi aramaya başladı.