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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:16 Son Güncelleme: 25.7.2022 11:26

Adana'daki vahşette şok detaylar: Dolmuşta yolculuk yapmışlar!

Adana’da Yusuf Yosunkaya’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ö.K. cinayetten sonraki gün azmettiricisiyle aynı dolmuşa binip yolculuk yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’daki vahşette şok detaylar: Dolmuşta yolculuk yapmışlar!

Adana'da Şubat ayında Ö.K. Yusuf Yosunkaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısını cinayete azmettirdiği ileri sürülen ve 5 aydır firari olan O.Ş., polis tarafından yakalandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen O.Ş.'yle katil zanlısı Ö.K.'nın cinayetten bir gün sonra aynı dolmuşa binerek yolculuk yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen O.Ş.'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay, 22 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Yusuf Yosunkaya, 01 AHT 055 plakalı otomobiline bindiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yosunkaya kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yosunkaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, katil zanlısının Ö.K. (23) olduğunu ve kiraladığı araçla olay sabahı Yosunkaya'nın evinin önünde pusuya yattığını belirledi. Polis, şüpheli kayınpederinin evinde yakaladı.

İKİSİNİ DE DÖVDÜ

Polisin yaptığı çalışmada Yusuf Yosunkaya'nın, olaydan bir hafta önce dini nikahlı eşinden ayrıldığı için O.Ş.'nin "Eşini boşadın, bir çocuğuyla ortada bıraktın" demesi üzerine çıkan kavgada darp ettiği, araya girmek isteyen Ö.K.'yı da darp ederek küfrettiği ortaya çıktı. Bu olaydan sonra O.Ş.'nin katil zanlısını Yosunkaya'yı öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü. Olaydan sonra yakalanan katil zanlısı Ö.K. tutuklandı. Polis ise azmettiriciyi aramaya başladı.

AYNI DOLMUŞTA YOLCULUK

Polis olaydan 5 ay sonra firari zanlıyı Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Vali Yolu Caddesi'nde fark etti. O sırada polisten kaçmak isteyen zanlı yakalandı. Azmettirici O.Ş.'nin hırsızlık, tehdit, yaralama ve kaçakçılık gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi. O.Ş., ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Ancak O.Ş.'nin katil zanlısı olduğu iddiasıyla 8 Mart'ta tutuklanan Ö.K.'yle cinayetten bir gün sonra aynı minibüste yan yana yolculuk ettiği güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, O.Ş.'nin kendisinden önce minibüse binen Ö.K.'nin yanına oturuyor. O.Ş., azmettirici pozisyonunda tutuklandı.

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Adana'daki vahşette şok detaylar: Dolmuşta yolculuk yapmışlar!
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