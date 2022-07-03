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Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:58 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:58

Azmin adı Ümmü!

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Azmin adı Ümmü!

Konya’da doğuştan iki kolu olmayan ve bir bacağında da kısalık bulunan 32 yaşındaki Ümmü Aladağ azmiyle herkese örnek oluyor. Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji bölümlerini bitiren bunun yanı sıra formasyon alan Aladağ, şimdi de yüksek lisansının bitiriyor. Sırada doktora var diyen Aladağ, “Ben kendimi sürpriz yumurta olarak görüyorum. Doğumdan sonra iki kolumun olmadığını, sağ bacağımın da kısa olduğunu görüyorlar. Bu benim kaderim dedim ve hayata hiç küsmedim. Bu yaptıklarım hiçbir şey değil. Şimdi Valilik iznimi aldım ve biyonik kol yaptırmak için yardım toplanıyor” ifadelerini kullandı.

Aladağ ailesinin ilk çocuğu olan Ümmü, Konya'da dünyaya geldi. Doğum gününe kadar hiç ultrasona girmeyen aile, doğumdan sonra çocuklarının iki kolunun ve sağ bacağının da diğerine göre kısa olduğunu gördü. Hayata hep pozitif bakan bir çocuk olan Ümmü, 8 yaşında ilkokula başladı. Ailesinin desteği ile tekerlekli sandalye ile okula gidebilen Ümmü'nün sağ bacağına 14 yaşındayken protez yapıldı.

Okul hayatında da başarılı bir öğrenci olan Ümmü, Selçuk Üniversite Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Bir yandan da açık öğretimden sosyoloji bölümünü bitiren Ümmü, bununla da kalmadı ve formasyon aldı. Ümmü son olarak da sosyoloji alanında yaptığı yüksek lisansını da bitirmek üzere. Aladağ, sıradaki hedefinde ise doktora yapmak olduğunu söyledi.

'BEN KENDİMİ KİMSEDEN FARKLI GÖRMEDİM'

2015 yılından beri İl Sağlık Müdürlüğü engelli kadrosunda çalışan Ümmü Aladağ, bu yaptıklarını başarıdan saymıyor. Hayatta başarmak istediği birçok şey olduğuna değinen Aladağ, duygularını SABAH'a anlattı. Aladağ, "Bu benim kaderimmiş dedim ve hiçbir zaman hayata küsmedim. Annem başta olmak üzere babam ve kardeşimde bana çok destek oldu, halende oluyorlar.

Hep pozitif oldum. Hep kimseden farklı olmadığımı düşündüm. Kendimi eve kapatıp karalar bağlamaktansa engelim yokmuş gibi hayata dört elle sarıldım. Geçmişte protez bacağım yokken hiç yürüyemeyeceğimi düşünüyordum. Ama şimdi ayaklarımın üzerindeyim. Okul hayatımda bir şeyler başardım. Ama daha başaracaklarım var. İleride öğretim görevliliği yapmak isterim. Bunun içinde çalışmalarıma devam edeceğim. İş yerimde de arkadaşlarım her türlü konuda bana yardımcı oluyor. O kadar çok alıştım ki birçok işimi ayaklarımda yapabiliyorum" dedi.

'BİYONİK KOL İÇİN HAREKETE GEÇTİ'

Yine kolları olmayan başka bir arkadaşının biyonik kol yaptırdığını kendisinin de yaptırabilmek için Valilikten yardım izni aldığını belirten Aladağ, "Biyonik kolun maliyeti 4.5 milyon TL. Yardım toplanmaya başladı. İnşallah en kısa sürede toplanır da İstanbul'a gidip kollarımı taktırabilirim. Bunun bir de alışma süreci olacak. Kaslarımın biyonik kola uygun olduğu söylendi. İlk muayenemi de oldum. İnsanlara biraz garip gelebilir ama kollarım olduğunda ilk yapmak istediğim şey tek başıma tuvalete gitmek olacak" diye konuştu.

Engellilerin hayata küsmesi için hiçbir sebebin olmadığını da ifade eden Aladağ, "Zihinlerinden insanlar benim hakkımda ne düşünüyor düşüncesini atsınlar. Evet diğer insanlara göre bir organımız eksik olabilir ama bizde başka özelliklerimizle o açığı kapatabiliriz. Hep pozitif olsunlar. Kadere küsmesinler. Buda rabbimizin bize bir hediyesi" şeklinde konuştu.

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