Azmin adı: Zehra teyze yılmadı, başardı

Trabzon'nun Orta Hisar ilçesinde yaşayan Zehra Gebiç'in üretim aşkı ve azmi görenleri hayran bırakıyor. 46 yaşındaki kadın üç yıl önce aniden kızı Ebru'yu kaybedince sağ tarafı tamamen felç oldu. Küçük yaşlarından itibaren el işleriyle uğraşmayı çok seven 30 yıllık evli Gebiç sadece sol elini kullanarak yaptığı el işleriyle hem ev ekonomisine destek oluyor hem de yaz aylarında evlenecek kızının çeyizine ve akrabalarına çeşitli ürünler hazırlıyor. Gebiç'in çevresi onun için "Zehra teyze yılmadı, azmetti ve başardı" diyor.

Gebiç azim hikâyesini SABAH'a şu sözlerle anlattı: "Trabzonluyum. Üç kızım ve eşim ile mutlu bir hayatımız vardı. Küçük kızımı 20 yaşındayken aniden kaybettim. Bu beni çok ama çok üzdü. Nasıl üzülmeyeyim? Canımdan can koptu. Bir gün tansiyonum çok yükseldi ve yüzüm uyuşmaya başladı. Gerisini hatırlamıyorum. Gözümü 15 gün sonra açtım ve sağ tarafımı tamamen hissetmiyordum. Aylarca hastanede kaldım sonra fizik tedaviye başladım. Çok zor acı dolu zamanlardı. Yün ve dantel işlemeyi çok severim en büyük zevklerimden. Felç kalınca yapamayacağımı sandım fakat kızımın yardımları ile sol elimi kullanarak yeniden örmeye başladım. Felç olsam da birilerine hayrımın dokunuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Hayata küsmedim, azmettim. Tek elimle üretmeye başladım. Benim durumumda olan insanlar hayata küsmesin. Ben düşe kalka yapıyorum her şeyi. Evet, zor ama dünyanın sonu değil. Bir şeyler üretmek isteyene mutlaka Allah yardım eder" ifadelerini kullandı.