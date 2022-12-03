Azmin en güzel örneği Ebru! Azmetti, hayata spor ile tutundu ve milli takım oyuncusu oldu

Ebru Çam 13 yaşında yüksek ateş için gittiği hastanede yanlış iğne vurulması sonrası belden aşağısı felç oldu. 4 yıl eve kapanıp Dünya ile irtibatını kesti. Türkiye Sakatlılar Derneği Karabük şube başkanı Muhittin Yılmaz'ın destekleri ile 2014 yılında Kardemir Karabükspor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında spora başladı. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye bağımlı olan Ebru Çam'ın hayatı bundan sonra değişti.
Hayata yeniden spor ile başladığını belirten Milli takım oyuncusu Ebru Çam, kendisinin başarabildiğine göre tüm engelli kişilerin başarabileceğini belirterek" Ben doğuştan değil sonrada engelli olan bir kişiyim, 13 yaşında yapılan yanlış iğne sonrası belden aşağım felç oldu. 13 yaşında genç kızlığa adım attığım sırada artık bir daha yürüyemeyeceğimi öğrendim. Bu olay beni hayattan koparmış idi. Eve ve içime kapandım.4 sene evden dışarı çıkmadım. Sakatlar derneği Karabük şube başkanı Muhittin Yılmaz'ın ve ailemin ısrarı ile 2015 yılında Kardemir Karabükspor tekerleklik sandalye basketbol takımı ile maçlara çıkmaya başladım. İlk zamanla zorlandım ama azmettim ve bugün başarılı bir sporcu oldum. Bana başta ailem, koçumuzdan, takımdaki erkek arkadaşlarımıza, malzemecimizden, sağlık ekibimize kadar herkes destek verdiler."
SPOR HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ
Yılmadan çalıştığını belirten Çam" Azmettim, çok çalıştım, tabi kolay olmadı ama ben bırakmadım, yılmadım. Tüm idmanlara katıldım. Spor ile hayata tekrar tutundum. Tüm başarılarımı spor sayesinde elde ettim. Maddi ve Manevi güç kazandım. Spor ile eğitim hayatım da ivme kazandı, okumayı düşünmezken ortaokulu, liseyi bitirdim, Üniversiteyi kazandım, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük bölümünü okudum . Bir Engellinin de rahatlıkla Üniversite de okuyabilir. Bunu da göstermenin gururunu yaşıyorum. Tabi bazı zorluklar var. Karabük ili engebeli bir araziye sahip, zor oluyor, engelli vatandaşlar için pek uygun değil. Ama zor olsa da başarmaya çalışıyorum"
Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetin de faaliyet gösteren bir takıma transfer oldum ama o da pandemi nedeniyle liglerden çekildi. 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına çağrılarak her sporcunun hayali olan Milli formamızı giyme fırsatı buldum ve 4 yıldır Milli Takım oyuncusuyum. Yine spor sayesinde bir çok ülkeyi gezme fırsatım oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanım oldu.
EVE KAPANMAYIN, SPOR YAPIN
Kendisi engelli kişilere seslenen Çam" Ben engelli olunca hayata küstüm eve kapandım ama çok büyük hata yapmışım. Tüm engelli arkadaşlarıma özellikle benim gibi engelli kadınlara sesleniyorum, sakın hayattan kopmasınlar, eve kapanmasınlar, durumlarına göre muhakkak bir spor dalı ile uğraşsınlar. Ben spor ile bir çok başarıya imza attım. Ben başardım, benim gibi tüm engelli arkadaşlarımız, kadınlarımız da başarabilirler, yeter ki hayata sıkı sıkı tutunsunlar, azmetsinler, çok çalışsınlar, sosyalleşsinler. Herkes engelli bir vatandaş olmaya aday, engelliyim diye sakın hayata küsüp kendisini toplumdan soyutlamasın"
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA FORMA HEDİYE ETTİM BUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM
Bedensel engelli Çam unutamadığı bir çok anısı olduğunu belirterek"5 senelik spor hayatımda bir çok sevindiğim, üzüldüğüm anım var. Bunlardan en önemlisi ise Dünya Lideri, mazlumların lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmamızdır. Cumhurbaşkanımıza kendisini göremediğim için üzgün olduğumu belirten bir tivit attım, o kadar işinin arasında benim tivite cevap vermez diye düşünürken, bana cevap verdi ve 31 Mart yerel seçimleri için Ankara'da yaptığı mitinge davet etti. Sayın Cumhurbaşkanımızı hem gördüm, hem de sohbet etme ve elini öpme fırsatı buldum. Çok mutlu oldum, kendisine oynadığı takımım formasını da hediye ettim. Bu benim hayatımda unutamayacağım en büyük anı. Üzüldüğüm en büyük anı ise benim hayatımı değiştiren ve hayatıma çok şey katan gönül verdiğim Kardemir Karabükspor bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz branşımızın kapatılması oldu. Kardemir Karabükspor kulübünde faaliyetlerimize son verilince 2018-2019 sezonunda Ankara Keçiören Belediyesi Güçlü Eller takımına transfer oldum. Daha sonra eski Başkanımız Erdoğan Gökçe'nin kurduğu Karabük Demir Kartal Basketbol takımına geri döndüm ve 2022-2023 sezonunda 1.lg de mücadele ediyoruz. 2019 yılında Tayland da yapılan Dünya şampiyonasında Türk Milli takımının oynadığı tüm maçlarda görev aldığını sözlerine ekledi.