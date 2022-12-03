Azmin en güzel örneği Ebru! Azmetti, hayata spor ile tutundu ve milli takım oyuncusu oldu

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetin de faaliyet gösteren bir takıma transfer oldum ama o da pandemi nedeniyle liglerden çekildi. 2016 yılında Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımına çağrılarak her sporcunun hayali olan Milli formamızı giyme fırsatı buldum ve 4 yıldır Milli Takım oyuncusuyum. Yine spor sayesinde bir çok ülkeyi gezme fırsatım oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme imkanım oldu.

EVE KAPANMAYIN, SPOR YAPIN

Kendisi engelli kişilere seslenen Çam" Ben engelli olunca hayata küstüm eve kapandım ama çok büyük hata yapmışım. Tüm engelli arkadaşlarıma özellikle benim gibi engelli kadınlara sesleniyorum, sakın hayattan kopmasınlar, eve kapanmasınlar, durumlarına göre muhakkak bir spor dalı ile uğraşsınlar. Ben spor ile bir çok başarıya imza attım. Ben başardım, benim gibi tüm engelli arkadaşlarımız, kadınlarımız da başarabilirler, yeter ki hayata sıkı sıkı tutunsunlar, azmetsinler, çok çalışsınlar, sosyalleşsinler. Herkes engelli bir vatandaş olmaya aday, engelliyim diye sakın hayata küsüp kendisini toplumdan soyutlamasın"