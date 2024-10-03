Azmin sembolü tekvandocu Mahmut 2028’e hazırlanıyor

Şanlıurfa'da 12 yaşındayken ailesine ait fıstık bahçesinde tarımsal ilaçlama makinesine kaptırdığı iki eli 8 saatlik ameliyatla dikilen Mahmut Bozteke (27), azmi sayesinde ayaklarını kullandığı tekvandoda başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz aylarda Paris'te gerçekleştirilen 2024 Paralimpik oyunlarında erkekler 63 kiloda Moğolistanlı rakibini yenerek dünya şampiyonu olan tekvandocu, 2028'de ABD Los Angeles'ta düzenlenecek paralimpik oyunlarında şampiyonluğunu tekrarlamayı hedefliyor. Bozteke, 12 yıl önceki ameliyatının ardından fizyoterapistin, "Ayaklarını iyi kullanıyorsun tekvando yapabilirsin" tavsiyesi üzerine tekvando ile tanıştı. Bölgesel başarıların ardından ulusal müsabakalara katılan Mahmut Bozteke, Türkiye şampiyonu olduğu 2016 yılında ilk uluslararası başarısını ise Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. SABAH'a konuşan Bozteke, "Bana bir fırsat verildi ve verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim. Bundan sonra ülkemizden başka engelli kardeşlerimizin de uluslararası arenada başarılı olabilmesi için destek çok önemli" dedi.