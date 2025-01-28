Azmiyle engelleri aştı, ilk adımlarını attı

Başını tutamayan, oturamayan ve gövde kontrolü olmayan Yusuf Koca, tedavi sürecine 2024 yılının Mart ayında başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları ile zamanla sırt, bel ve karın kaslarını güçlendirdi. Süreç içinde oturma dengesini sağlayan küçük Yusuf, emeklemeden yürümeye başlayarak azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

MİNİK YUSUF'UN AZMİ HERKESE İLHAM OLDU

Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, Yusuf'un tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Yusuf ile tanıştığımızda başını tutamıyordu, gövde kontrolü yoktu. Ancak eklem hareketleri normaldi. Tedavi süreci boyunca hocalarımız ve ailesi büyük bir özveri gösterdi. Yusuf, iki el desteğiyle başladığı yürüyüşlerini önce tek elle, ardından desteksiz olarak sürdürmeyi başardı. Onun bu azmi ise hepimize ilham oldu" dedi.

Tedavi sürecinin olumlu sonuçlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Avkapan, "Bu süreçte en büyük pay, azmiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf, onun ardından ailesi ve yılmadan emek veren hocalarımız geliyor" ifadelerini kullandı.