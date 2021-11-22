Azra’nın gözü yaşlı ailesini Rektör Özkan teselli etti

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu için adının verildiği İletişim Fakültesi Okuma Salonu'nda anma töreni düzenlendi.

Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ın İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Evren Azra'nnı ailesi ve öğrenci arkadaşları ile hocaları katıldı.

Törende gözyaşlarına boğulan baba Mustafa, annesi Mezide, küçük kardeşi Nihat ve amca Remzi Haytaoğlu'nu Rektör Özlenen Özkan teselli etti.

Törende, Azra'nın çocukluğundan üniversite 3'üncü sınıfa kadar gelen süreçte fotoğrafları ile hayat sunumu yapıldı.

"AZRA'LARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM"

Sunumun ardından konuşan Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu, herkesin sesi olmak istediğini söyledi. Kızını canice katledildiğini de belirten acılı baba, "Katilin ailesinden annesi, babası, amcası, teyzesi, ablası her kimse çıkıp bana değil, biz 150 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Orada herhangi bir hamala, boyacıya, kaymakama, belediye başkanına, esnafa, bize ulaşacak bir mesaj gönderebilirdi. Göndermedi. Ama ben onlara bir mesaj göndermek istiyorum. Eğer içinizde zerre kadar insanlık varsa sizi mahkemeye davet ediyorum. O mahkemeye gelin. Madem kaçıyorsunuz, kaçan kovalanır bunu unutmayın" dedi.

"MELEK GİBİ KALBİ VARDI"

Baba Mustafa Haytaoğlu kızının melek gibi kalbi olduğunu ve lise yıllarında geçen bir anısını gözyaşları içinde anlattı. Acılı baba, "Ben Azra'nın babasıyım. Bizim memleketimizde herkes okur. Herkes çocuğunu okutur. Kızımı bir eşofman takımı aldım. Hiç giymediğini gördüm. Neden giymediğini sordum. Babacığım, beden eğitimi dersinde soyunma odasına girdim, bir arkadaşımın benim eşofman takımımı giymiş. Beni görmesin utanır diye saklanarak dışarı çıktım ve bir daha giymedim dedi. Kızım, o arkadaşını tesadüfmüş gibi yarın çarşıya getir ona da aynısından alayım dedim. O yürekli bir kız çocuğu bende yürekli babasıyım. Çok varlıklı değiliz ama vicdanımız büyük. Benim kızım, haber yapacaktı, haber oldu. Ben Türk adaletine güvenmek istiyorum. O caniye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. O bunu kimin çocuğuna yaptığın bilmiyor. Ne yazık ki konuştuklarımı duymuyor. 50 yaşındayım. Bir 50 yıl daha yaşasam amacım ona bunun bedelini ödetmek olacak. Çocuğumu kaç parçaya bölmüşse, ölse dahi ona aynısını yapmak istiyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum" dedi.

AZRA'YI ANLATTI

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Ebren, değişimin hızla yaşandığı günümüzde maalesef değişmeyen bir konu ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kadına uygulanan fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet gündemini yitirmediğini de belirten Prof. Dr. Ebren, "Bugün sadece şiddete uğrayan, uğratılan değil bütün toplumu etkileyen bir unsur halinde yaşanıyor. Dalga büyüdükçe toplumsal travmalar da büyüyor. Şiddet karşında durmamız gerekiyor. Azra'da böyle yapardı. Bu bilince çok küçük yaşta erişmiş, akıllı, duyarlı, idealist, genç bir kadındı. Gazeteciliği yapmayı erken yaşlardan beri istiyordu. Fakültemize geldiğinde de hep toplum tarafından dışlanan ve şiddet gören kadınlar için çalıştı. Mücadelenin silahla değil kalemle olması gerektiğini anlattı" anlattı.

"HAYATININ BAHARINDAYDI"

Törende son olarak konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, öğrencileri Azra'nın hayatının baharında bir cinayete kurban gittiğini söyledi. Azra'yı anmak ve ismini eğitim gördüğü İletişim Fakültesi'nin okuma salonuna vermek için bir arada olduklarını söyleyen Rektör Özkan, "Bu vesile ile kaybettiğimiz bütün kadınları bir kez daha minnetle anıyoruz. Azra'nın arkasından bize düşen onun anısını yaşatmak. Acı kaybı hepimizde kadına şiddetin önlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlatıyor" dedi.

Daha sonra Azra'nın isminin verildiği okuma salonu gezildi.

CESEDİ 13 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞTÜ

Korkunç cinayetin ardından cinayet savcısı tarafından hazırlanan 12sayfalık iddianamede cinayet zanlısı inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın ağırlaştırılmış müebbet artı 40 yıl hapsi istenmişti. Ayhan'ın üniversiteli Azra'yı 13 parçaya bölünerek öldürüldüğü şüpheli maktulü ağına düşürmek için kendisini iş vaadiyle ikna edip evine götürdüğü. Cinsel tatmini zorla gerçekleştirdiği ve direnen ve kendisini şikayet edeceği korkusuyla maktulü öldürdüğüne yer vermişti. Cinayet zanlısı Ayhan'nın böylece üzerine atılı 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarını işlediğine yer verilmişti.