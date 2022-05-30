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Giriş Tarihi: 31.5.2022

Azra’nın katiline indirimsiz müebbet

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Azra’nın katiline indirimsiz müebbet

Üniversiteli Azra Gülendam Haytaoğlu’na cinsel saldırıda bulunup öldüren Mustafa Murat Ayhan “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel saldırıdan ise 16 yıl hapse mahkûm oldu. Mahkeme, Ayhan’ın cezasında hiçbir indirim uygulamadı

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21), 28 Temmuz 2021'de, ablasıyla tartıştıktan sonra evden çıkmış ve cesedi, 5 gün sonra Varsak ormanlarında bulunmuştu. Genç kıza cinsel saldırıda bulunup öldüren ve cesedini 13 parçaya ayırarak ormana attığı belirlenen inşaat mühendisi ve emlakçı Mustafa Murat Ayhan'ın (45) yargılandığı 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi dün davayı karara bağladı. Duruşmada söz alan baba Mustafa Haytaoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Kızımın başı kayıp. Ben bir babayım. İnşallah oralarda sürünürsün" dedi. Anne Mezide Haytaoğlu ise sanığa, "Kızımın en son sözleri ne oldu, bunu duymak istiyorum" diye seslendi. Tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Ayhan, son sözü sorulduğunda, cinayeti uyuşturucunun etkisiyle işlediğini ve cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Ayhan'ı, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cinsel saldırı" suçundan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yine mütalaa doğrultusunda cezalarda indirim yapmadı.



İDAM TARTIŞILMALI
Ailenin avukatı Batuhan Kuru ise "Basın ve hukuk tarihi açısından önemli bir karar. Bu tür cinsel suçlarda, caydırıcı olması bakımından Türkiye artık idam cezasını tartışmalıdır" dedi.

'HİÇBİR KARAR KIZIMI GERİ GETİRMEYECEK
KARAR sonrası kızının fotoğrafını öpen anne Mezide Haytaoğlu, "Mezarına geleceğim. Baban da ben de özür diliyoruz" dedi. Baba Mustafa Haytaoğlu, "Verilen hiçbir karar kızımı geri getirmeyecek. Baş ve diğer kayıp parçaları bulunsun istiyoruz" diye konuştu.

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Azra’nın katiline indirimsiz müebbet
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