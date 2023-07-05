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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Azra’nın mucize kurtuluşu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Azra’nın mucize kurtuluşu
İzmir'de 33 katlı otelin 16'ncı katındaki terasından kendini boşluğa bırakan Azra E., itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek kurtuldu. Olay, Konak ilçesinde bulunan bir otelin otoparkının çatısında meydana geldi. Kullanıma kapalı olan 33 katlı otelin 16'ncı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan Azra E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Azra E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkarken, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İntihar girişiminde bulunun Azra E., yaklaşık 1.5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Ekiplerin ikna çabalarına karşılık vermeyen Azra, kendisini boşluğa bıraktı. Mucize eseri itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen Azra'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Azra E.'nin tedavisi sürerken, genç kızın psikolojik problemlerinin olduğu öğrenildi.

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Azra’nın mucize kurtuluşu
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