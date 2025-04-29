B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir? B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?

B sınıfı almak isteyen sürücü adaylarının ehliyet sınavında gerekli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. B sınıfı ehliyetler otomobil ve ticari araçların kullanımı için verilmektedir. Bu sebeple B sınıfı ehliyetler de kendi içinde 3'e ayrılır. Bunlar: B1, B ve BE sınıfı ehliyetlerdir. Kendi içinde gruplara ayrılan B sınıfı ehliyetler için de B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi gibi sorulara sıklıkla yanıt aranmaktadır.

B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir?

Santimetreküp ( cc), bir motorun silindir hacmini belirtmek için kullanılan ölçü birimidir. B sınıfı ehliyet sahipleri M, B1 ve F sınıfı araçları da kullanabildikleri için kaç cc motor kullanabilecekleri de önemli konular arasında yerini almaktadır. Yapılan düzenlemeler ile B sınıfı ehliyet sahibi sürülerin 125 cc' ye kadar olan motosiklet kullanabileceği bilinmektedir.

B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?

Yayımlanan 32456 sayılı resmi gazeteyle yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve MEB tarafından belirlenecek kurallar ve süre içinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilcektir.