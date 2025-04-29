Haberler Yaşam Haberleri B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir? B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?
Giriş Tarihi: 29.4.2025 14:02 Son Güncelleme: 29.4.2025 14:03

B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir? B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?

Araç kullanan bireylerin trafik kurallarına uyması büyük önem arz etmektedir. Özellikle ehliyetsiz trafiğe çıkılmaması uyulması gereken en önemli kurallar arasında yerini almaktadır. Ehliyet almak isteyenlerin ise ilk olarak bir kursa kayıt olmaları ve gerekli eğitimleri alması gerekmektedir. Her araç tipi için alınan eğitim ve sürücü belgesi farklıdır. Bu sebeple de B sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanabilir, 125 cc motor kullanabilir mi gibi sorular sürücü adayları tarafından ehliyet almadan önce sıklıkla araştırılmaktadır.

B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir? B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?

B sınıfı almak isteyen sürücü adaylarının ehliyet sınavında gerekli koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. B sınıfı ehliyetler otomobil ve ticari araçların kullanımı için verilmektedir. Bu sebeple B sınıfı ehliyetler de kendi içinde 3'e ayrılır. Bunlar: B1, B ve BE sınıfı ehliyetlerdir. Kendi içinde gruplara ayrılan B sınıfı ehliyetler için de B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi gibi sorulara sıklıkla yanıt aranmaktadır.

B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir?

Santimetreküp ( cc), bir motorun silindir hacmini belirtmek için kullanılan ölçü birimidir. B sınıfı ehliyet sahipleri M, B1 ve F sınıfı araçları da kullanabildikleri için kaç cc motor kullanabilecekleri de önemli konular arasında yerini almaktadır. Yapılan düzenlemeler ile B sınıfı ehliyet sahibi sürülerin 125 cc' ye kadar olan motosiklet kullanabileceği bilinmektedir.

B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?

Yayımlanan 32456 sayılı resmi gazeteyle yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile, 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olan, son 5 yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan ve MEB tarafından belirlenecek kurallar ve süre içinde direksiyon eğitimi alıp sınavda başarılı olan sürücüler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilcektir.

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B Sınıfı Ehliyet Kaç CC Motor Kullanabilir? B Sınıfı Ehliyet 125 CC Motor Kullanabilir Mi?
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