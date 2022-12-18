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Giriş Tarihi: 18.12.2022 09:50 Son Güncelleme: 18.12.2022 11:09

Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü

Çanakkale'de 17 yaşındaki genç bir kız, yatağında uyuyan babasının boğazını bıçakla keserek öldürdü.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü

Çanakkale'nin Cevatpaşa Mahallesinde sabaha karşı meydana gelen olayda Umurbey Belediyesi'na ait şirkette çalışan 2 çocuk babası 52 yaşındaki Erdinç P. eşinden boşandıktan sonra Çanakkale'de ki evinde yalnız olarak yaşamaya başladı. Annesi ile yaşayan 17 yaşında ki kızı B.P ise bazı günler babasını ziyaret ederek yanında kalıyordu.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARDI

Zaman zaman tartıştıkları iddia edilen baba kız, birkaç gün önce yine bilinmeyen bir sebeple kavga ettikten sonra B.P. evden ayrıldı. Dün gece saat 04.00 sıraları sabaha karşı eve dönen genç kız, mutfaktan aldığı bıçakla babasının uymakta olduğu odaya yöneldi. Derin uykudaki Erdinç P'nin boğazını kesen B.P. bir müddet bekledikten sonra telefonla polisi aradı.

GÖZALTINA ALINDI

Hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri eve girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Şokta olan B.P. elinde bıçakla kan gölünün içinde yatan babası Erdinç P'nin cesedinin başında beklerken bulundu. Kızı tarafından katledilen Erdinç P'nin cesedi morga kaldırılırken genç yaşta baba katili olan B.P polis tarafından gözaltına alındı.

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Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü
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