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Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:16 Son Güncelleme: 28.11.2021 10:30

Baba 3 çocuğu kaçırıp ortadan kayboldu

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Baba 3 çocuğu kaçırıp ortadan kayboldu

Konya Selçuklu’da şüpheli Mümin G., eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 3 çocuğunu alıp ortadan kayboldu. Kocası tarafından defalarca kez darp edildiğini söyleyen anne Yasemin K., sosyal medyadan yardım çığlığı atarak çocuklarının bulunmasını istedi. SABAH’a konuşan acılı anne “Ben kendi hayatımdan vazgeçtim, tek derdim çocuklarım. Eşim çocuklarımızı daha karnımdayken döverdi. Şimdi kaçırıp ne yaptı, nereye götürdü bilmiyorum” dedi.

Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde bir aile dramı yaşandı. 26 yaşındaki Yasemin K., 6 yıl önce kendisiyle evlenebilmek için ailesinden rıza alamadığı Mümin G.'nin (38) yanına kaçarak imam nikahıyla evlendi. Çift arasındaki kısa sürede anlaşmazlıklar baş gösterdi, şiddetli geçimsizlik başladı. İddiaya göre defalarca kez eşinden ve akrabalarından şiddet gören Yasemin K., kadın sığınma evine yerleşti. Daha sonra yuvalarını tekrar birleştirmek, yeni bir başlangıç yapmak istediği eşiyle tekrar birlikte yaşamaya başladı, 3 çocuk dünyaya getirdi. Ancak çift arasındaki geçimsizlik son bulmadı. Şüpheli koca Mümin G. 24 Kasım günü eşiyle tartıştıktan sonra 2, 3 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu alarak evden uzaklaştı. O günden bu yana ne çocuklarından ne de eşinden haber alamadığını belirten anne sosyal medyadan yardım çığlığı atarak çocuklarının bulunmasını istedi.

"AİLEM EVLENMEME İZİN VERMEMİŞTİ"
Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Yasemin K., Mümin G. ile evlenmesine ailesinin izin vermediğini belirterek "Mümin G. o dönemde uyuşturucu ticaretinden cezaevinden yeni çıkmıştı, annesi de aynı suçtan hala cezaevindeydi. Ailem bunu öğrenince benim evlenmeme izin vermedi, ben de kaçtım. Gebe kaldım, ancak kız kardeşleri başka birinden gebe kaldığımı söyleyerek beni darp etti. Annemin sözünü dinlemediğime ilk o gün pişman oldum" diye konuştu.

"KAÇMAK İÇİN EVİ YAKMAK ZORUNDA KALDIM"
Yasemin K. "Eşimle sık sık tartışıyorduk, sürekli beni dövüyordu. Çocuklarım için hep susuyordum. En sonunda dayanamadım, eşim hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım, çocuklarımı annemin yanına bırakıp kendi evime gittim. Oraya geldi yine darp etmeye kalkınca kaçabilmek için evi yaktım. Alevler arasında beni yakalayıp bırakmadı, 'Burada beraber yanacağız' dedi. Daha sonra fırsatını yakalar yakalamaz kaçtım. Daha sonra evi yaktığım için benim hakkımda şikayetçi oldu" dedi.

"ÜZÜM TABAĞINI KOYMA DEDİM DİYE"
Yasemin K. "Bütün tartışmalarımıza rağmen üç çocuğumuz ortada kalmasın diye hep barıştık ama gördüğüm şiddet hiç bitmedi. 24 Kasım günü de misafirlerim gelecek diye evde hazırlık yapıyordum. Mutfaktaki üzüm tabağını alıp sandalyenin üzerine bıraktı, ben de onu oraya bırakmamasını söyleyince deliye döndü. Tabağı fırlatıp bana saldırdı. Oklavayla beni boğmaya çalıştı, saçımdan tutup yerlerde sürükledi. Ben baygınlık geçirince çocuklarımı kaçırdı. O gün bugündür çocuklar nerede, kimde, ne yapıyor hiç bilmiyorum. O adam uyuşturucu bağımlısı, çocuklarım onun yanında çok büyük tehlikede. Lütfen sesimi duyun, çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Çocuklarım olmadan uyuyamıyorum, onlar benim her şeyim. Bugüne kadar onlarla hayata tutundum, onlar olmadan yaşayamam ben" ifadelerini kullandı.

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Baba 3 çocuğu kaçırıp ortadan kayboldu
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