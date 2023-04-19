Kocaeli Derince'de Vizontele filminin unutulmaz 'Baba akü yok!' repliğinin gerçeği yaşandı. Restoran işletmesi, sipariş götürmek üzere kullandıkları iş yerine ait hafif ticari aracı bir arızasından dolayı Ç.G. isimli tamirciye verdi. Aracı tamir eden Ç.G., aracın motorunda da sorun olduğunu ve bakılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iş yeri de motordaki arızayı gidermesi için aracı yeniden Ç.G.'ye teslim etti. Bir süre sonra Ç.G. mesajlara ve aramalara cevap vermemesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. 14 Nisan günü araç bir sokak üzerinde park halinde bulundu. İş yeri temsilcileri, aracı gördükleri anda ise şoka uğradı. Aracın kaputunun, motorunun, aküsünün olmadığı, bazı parçaların da yerlerde olduğu görüldü. İHA