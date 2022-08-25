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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Baba boğuldu, oğlu kayıp

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Baba boğuldu, oğlu kayıp
İstanbul Sarıyer'de Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş önceki gün saat 17.00'de birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğulun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, küçük çocuk bulunamadı. Olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Baba ve oğulun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Baba boğuldu, oğlu kayıp
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