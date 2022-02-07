Baba dehşeti

İstanbul'da kavga eden bir çift arasında çıkan tartışma facia ile sonuçlandı. Özal Toraman, ikiz kız çocuklarını bir odaya kilitledikten sonra ebe eşi Cemile Toraman'ı vurduktan sonra kendini yaraladı. Hastaneye kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesinde meydana geldi. Toraman çifti, ikiz kız çocuklarıyla birlikte 7 katlı bir binanın dördüncü katında yaşıyordu. Tersanede çalışan 38 yaşındaki Özal Toraman, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı, özel bir hastanede ebe olarak görev yapan Azerbaycan uyruklu karısı Cemile Toraman ile tartıştı. Tartışma sırasında ikiz kızlarını bir odaya kilitleyen Özal Toraman, silahla karısına ateş etti. Cemile Toraman yaralanırken Özal Toraman aynı silahla intihara kalkıştı. Başından kendisini vuran Özal Toraman'ın silahından çıkan sesi duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, haberi duyan aile yakınları çiftin evine koştu.
'HİÇ KAVGA ETMEZLERDİ'
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, ekipler Özal Toraman'ın yakınlarını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çiftin komşuları, daha önce ikilinin hiçbir kavgalarına rastlamadıklarını belirtirken, çiftin olaydan bir gün önce Cemile Toraman'ın doğum gününü kutladıkları öğrenildi. Bina sakini Döndü Işık, "Sese çıktık. Çıktığımızda kapıyı kırmaya çalıştık. Polisler falan geldi. Yaralı olduğunu gördük. İyi insanlardı, bir tartışmalarını görmedim. Hiçbir gün tartışma yaşamadılar. Biz de şoke olduk. İnşallah iyi olurlar, tek temennimiz o. İki çocukları var. Çocukları aldık, bir komşuya bıraktık. Onların da ister istemez psikolojileri bozulmuş. Aldığımızda titriyorlardı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.