Baba dehşeti

BURSA Gürsu'daki bir sitede yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Rahim Cem S. (42), eşi A.S.'nin (37) işte olduğu sırada oğulları 3 yaşındaki R.S. ve 7 yaşındaki A.S.'yi defalarca bıçakladı. Ardından da kendisini iple tavana astı. İşten dönen anne A.S. kapıyı açamadı. Küçük oğlu R.S.'nin ağladığını duyan anne, jandarmadan yardım istedi. Kapıyı kırıp eve giren jandarma, korkunç manzarayla karşılaştı. Rahim Cem S. ve büyük oğlu A.S.'nin öldüğünü belirleyen ekipler, ağır yaralı R.S.'yi hastaneye kaldırdı.