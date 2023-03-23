Baba dehşeti

Kocaeli'nde, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gece saat 02.00 sıralarında Tütünçiftlik sahilinde durumundan şüphelendikleri Murat Rüzgar'a kimlik kontrolü yapmak istedi. Dengesiz hareketler sergileyen Rüzgar, peş peşe "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" demeye başladı. Bunun üzerine Rüzgar'ın evine giden ekipler, kızı Yağmur (13) ve oğlu Emre Rüzgar'ı (10) ölü buldu. Vücutlarında herhangi bir yara ve darp izi bulunmayan iki kardeşin, babaları tarafından boğulduğu tespit edildi. Çocukların cansız bedenleri morga kaldırılırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen ve eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Rüzgar gözaltına alındı. Rüzgar'ın, eşiyle birlikte kalan çocuklarını bir bahaneyle alıp Antalya'da tatilde olan annesinin evine getirdiği ve burada boğduğu öğrenildi. İki kardeş, toprağa verilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi. Gözaltına alınan baba Murat Rüzgar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.