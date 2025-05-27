Baba dehşeti

Antalya'da baba Ali Toraman (60) ile oğlu Barış Toraman (25) arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Acı olay geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında Murapaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana geldi.Bir süredir oğlu ile aralarında sorun olan Ali Toraman, konuşmak için oğlu Barış Toraman'ı evine yakın bir noktada bulunan boş araziye çağırdı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ali Toraman, yanında bulunan bıçakla oğlunu 25 kez bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Barış Toraman hayatını kaybetti. Toraman'ın cenazesi Antalya'da ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.Evinde gözaltına alınan Ali Toraman'ın ifadesinde, "Alkol almasını istemiyordum. Alkol alıp sağa sola saldırıyordu. Konuşmak için çağırdım, tartıştık. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Çok üzgünüm" dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Toraman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.