Baba ile 3 çocuğu Şanlıurfa’da yan yana toprağa verildi

İstanbul Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesindeki bir sitede 27 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir baba ve 3 çocuğunun cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda iddaya göre eşi tarafından terk edilen Mehmet Altun'un oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendini de asarak intihar ettiği belirlendi.

Mahir Mehmet Altun, çocukları Berat (11), Büşra A.(10), Yusuf Efe (4)'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yüksektepe mahallesine getirilerek burada ağıtlarla toprağa verildi.