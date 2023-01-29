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Giriş Tarihi: 29.1.2023 13:29 Son Güncelleme: 29.1.2023 14:03

Baba ile 3 çocuğu Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi

İstanbul’da cinnet geçirip 3 çocuğunu öldüren ardından intihar eden baba ve çocuklarının cenazeleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Şanlıurfa'ya getirildi. Cenazeler, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kırsal Yüksektepe Mahallesinde gözyaşı ve ağıtlarla babaları ile yan yana toprağa verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Baba ile 3 çocuğu Şanlıurfa’da yan yana toprağa verildi

İstanbul Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesindeki bir sitede 27 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri bir baba ve 3 çocuğunun cesedi ile karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda iddaya göre eşi tarafından terk edilen Mehmet Altun'un oturduğu sitenin kazan dairesinde 3 çocuğunu iple astıktan sonra kendini de asarak intihar ettiği belirlendi.

Mahir Mehmet Altun, çocukları Berat (11), Büşra A.(10), Yusuf Efe (4)'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yüksektepe mahallesine getirilerek burada ağıtlarla toprağa verildi.

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Baba ile 3 çocuğu Şanlıurfa'da yan yana toprağa verildi
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