Baba ile kızı, kaza kurbanı oldu

Kocaeli Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Sevdikli mevkiinde yaşanan kazada Ö.A. yönetimindeki kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ahmet Sıraç'ın (39) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Feci kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Sıraç ve kızı Sudenaz Sıraç (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Anne Emine Sıraç (38) ile 12 yaşındaki kızı ise yaralandı. Baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Hatay'a gönderildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ö.A., eşi G.A. ile oğullarının da hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.