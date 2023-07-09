Baba ile oğlunu gasp eden ağabey ile kardeş tutuklandı

Adana'da Resul (41) ve Tekin Y. (40), kardeşler yolda yürüyen Enver Y. ve oğlu Ali Y.'nin önünü kesti. Kardeşler, silah doğrulttukları baba ve oğlunu önce tehdit etti daha sonra darp etti. Zanlılar, baba Enver Y.'nin cebinde bulunan 1500 doları gasp ettikten sonra oğlu Ali Y.'yi de zorla yanlarında götürdü. Gaspçılar, Ali Y.'yi bir süre daha darp ettikten sonra serbest bıraktı. Polis, baba ve oğlunu gasp eden ağabey ve kardeşiyle birlikte kentte farklı tarihler de iş yeri ve ikamet kurşunlayan 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden ağabey ile kardeşi tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİN 500 DOLARI GASP ETTİLER

Olay, 4 Temmuz'da saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen baba Enver Y. ve oğlu Ali Y.'nin önünü tanımadıkları iki kişi kesti. Baba Enver Y.'yi tabancayla tehdit edip darbeden şüpheliler, ardından cebindeki bin 500 doları gasp etti. Olay yerinden ayrılırken Ali Y.'yi de zorla yanlarında götüren şüpheliler, onu da götürdükleri evde bir süre darp ettikten sonra serbest bıraktı. Baba ve oğlu polise şikayette bulundu. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TÜFEK, TABACA VE UYUŞTURUCU

Gasp Büro Amirliği ekipleri, baba ve oğlu gasp eden şüphelilerin, Resul ve Tekin Y. kardeşler olduğunu tespit etti. Ekipler ayrıca kentte uzun namlulu silahlarla farklı tarihlerde iş yeri ve ikamet kurşunlaması olaylarına karışan 4 şüphelinin daha adresini belirledi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde yapılan aramada; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400'e yakın fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

AĞABEY KARDEŞ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul ve Tekin Y. kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer olaylara karışan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.