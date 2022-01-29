Baba katili cezaevinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Olay, 14 Kasım 2021'de Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenini yaraladığı için girdiği cezaevinden izinli çıkan Sefa Kürçe ile evine gittiği babası Cabbar Kürçe ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sefa Kürçe mutfaktan aldığı satırla babasına saldırdı. Vücuduna aldığı satır darbeleri sonucu ağır yaralanan Cabbar Kürçe, hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sefa Kürçe'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürçe, gazetecilere, "Babamı ben öldürmedim. Zaten ölmüştü. Boyu 1 metreydi ve buz gibi olmuştu. Babama bir satır vurdum, kendime de bıçak vurdum. Ben sadece oyun oynuyordum. Babamla, 'Ölek, gidek, geri gelek' oyunu oynadık" demişti.

Sefa Kürçe, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.