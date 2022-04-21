Haberler Yaşam Haberleri Baba katili genç kıza 10 yıl hapis! Annesiyle tartışan babasını kalbinden bıçakladı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 15:19 Son Güncelleme: 21.4.2022 16:11

Baba katili genç kıza 10 yıl hapis! Annesiyle tartışan babasını kalbinden bıçakladı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Baba katili genç kıza 10 yıl hapis! Annesiyle tartışan babasını kalbinden bıçakladı

Kayseri'de 42 yaşındaki sağlık memuru Cuma Ali Ceylan'ı (42), evde boşanma aşamasında olduğu hemşire eşiyle tartıştığı sırada kalbinden bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki kızı C.Ceylan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Cuma Ali Ceylan, Merkez Melikgazi İlçesi İldem Fatih Mahallesi'ndeki evinde geçtiğimiz yıl 3 Ağustos'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Emel Ceylan ile tartıştı. Çift tartışmanın ardından ayrı odalara çekildi. Baba Ali Ceylan odasında uyurken kızı C.Ceylan mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Yatağında uyurken biranda kızının bıçak darbeleri ile uyanan Ali Ceylan kızına karşı koysa da başarılı olamadı. Kalbi dahil 9 ayrı yerinden bıçaklanan Ali Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti.

SAVCI AĞIR MÜEBBET İSTEDİ

Babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren C.Ceylan hakkında Cumhuriyet savcısı, üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında savunmasını yapan C.Ceylan "Babamdan hiç sevgi görmezdim. O gün annemle tartıştılar. Babam sosyal medyadan yaptığım bir bağlantıyı gördü. Beni yanlış anladı. Kavga ettik. Aradan bir kaç ay geçince babam uyurken onu bıçakladım. Annemde beni babamın üzerinden almaya çalıştı ama engel olamadı. Beraatımı isterim" dedi.

İNDİRİMLE 10 YIL CEZA ALDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık C.Ceylan hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ardından 18 yaşından küçük olması nedeniyle de cezasını 12 yıla indirdi. Sanık hakkında 'iyi hal' indiriminin de uygulanmasıyla birlikte cezası 10 yıla düşürüldü.

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Baba katili genç kıza 10 yıl hapis! Annesiyle tartışan babasını kalbinden bıçakladı
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