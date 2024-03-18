Baba katili kardeşler tutuklandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) Açıkbaş kardeşler, bir süredir tarla ve bahçeleri kendilerine paylaştırmasını istedikleri babaları Müslüm Açıkbaş'ın olumsuz yanıt verip Gaziantep'e gitmek istemesi üzerine, yolunu kesip babaları Müslüm (59) anneleri Gonca ve kardeşleri Müslüm Caner Açıkbaş'ı bıçaklamışlardı.

Saldırıda yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan ancak jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan katil zanlısı 2 kardeş, Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildiklerin nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.