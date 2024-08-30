Baba katilinden şok ifade: “Öldüğünden haberim yoktu”

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesinde önceki gece saat 22.00 sıralarında babası Cihangir Altın ile evde tartışmaya başlayan Ufuk Altınten, tartışmanın büyümesi üzerine babasını darp etmiş ve döverek ölümüne neden olmuştu. Baba Cihangir Altınten'in başında ve yüzünde darp izlerine rastlanmıştı. Polis ekipleri o sırada evde olan Ufuk Altınten'i ifadesini almak üzere Emniyete götürmüştü.

"ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU"

Emniyetteki ifadesinde babasıyla tartışıp kavga ettiğini söyleyen Ufuk Altınten, gözaltına alınmıştı. Dün, Adliyeye sevk edilen ve Hakim karşısına çıkan Altınten verdiği ifadede, "Babamla sürekli kavga ediyoruz, dün akşam da kavga ettik. Kavganın nedenini hatırlamıyorum. Kavga sırasında ittim, yere düştü. Öldüğünden haberim yoktu" dedi. Ufuk Altınten, tutuklanarak cezaevine gönderildi.