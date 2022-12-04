Baba katiline 20 yıl hapis cezası!

30 Ekim 2020 tarihinde ilçeye bağlı Alhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tamer Kaya evde tartıştığı babası Kudbettin Kaya'yı tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Kaya, jandarma tarafından yakalandı. Tamer Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VERİLEN 15 YIL HAPİS CEZASINI İSTİNAF BOZDU

Tamer Kaya hakkında 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kaya, 'olası kastla adam öldürmek' suçunda haksız tahrik ve iyi hal hükümleri de uygulanarak 15 yıl hapse çarptırıldı. Delilleri yok eden aile üyelerinden maktulün eşi Zennure, çocukları Selçuk (26), Yalçın (28) ve gelini Ece Kaya (22) (28) ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Kudbettin Kaya'nın kardeşinin avukatları kararı istinaf etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Tamer Kaya yeniden hakim karşısına çıktı.

'HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ VERİLDİ'

Tamer Kaya babasını öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını, camdan içeri ateş ettiğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti Tamer Kaya'yı 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet olayın 'haksız tahrik' altında gerçekleştiğini belirterek cezayı 24 yıla düşürdü. Heyet, 'iyi hal' indirimi de yaparak Kaya'yı 20 yıl hapse mahkum etti.

'HATALI BİR KARAR VERİLDİ'

Avukat Cihat Tanrıkılu verilen kararı değerlendirdi. Tanrıkulu, "Diğer sanık olan kardeşlerinin engellemelerine rağmen eyleminden vazgeçmeyerek odada sadece babasının olduğunu bildiği halde babasına yönelik camdan içeri ateş açarak öz babasını öldüren sanığa tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması hatalıdır. İstinaf yoluna başvuracağız" dedi.