Baba kavga etti 13 yaşındaki oğlu öldü

Aydın İncirlova'da Ümit Atar, daha önceden kız kardeşi ile evli olan ve bir süre önce boşanan eski damadı Erdi Tok (32) ile kahvehanede karşılaştı. Boşandıktan sonra kız kardeşi başka biriyle evlenen Ümit Atar ile eski damat Erdi Tok tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Erdi Tok'un ağabeyi Sinan Tok (34) da kavgaya dahil oldu.Kavga sırasında kahvehanede sandalyeler havada uçuştu. Kavgada, baba Ümit Atar'ın kendi ile aynı ismi taşıyan 13 yaşındaki oğlu Ümit başına sandalye isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ümit Atar'ın ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili Sinan ve Erdi Tok kardeşler gözaltına alındı.