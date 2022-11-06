Haberler Yaşam Haberleri Baba-kız aynı üniversitede okuyor
Giriş Tarihi: 6.11.2022

Baba-kız aynı üniversitede okuyor

Erdoğan CANKUŞ
Baba-kız aynı üniversitede okuyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Tarkan Sapmaz, 18 yaşındaki kızı Mine ile birlikte aynı üniversitede eğitim görüyor. Baba Sapmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Finans ve Ekonomi Bölümü'nde 2. sınıfta, kızı Mine ise bu yıl kazandığı Yaşlı Bakım Bölümü'nde okuyor. Okula birlikte gelip giden, beraber vakit geçiren baba-kız, ders konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor.



25 yıldır turizm işletmeciliği yaptığını anlatan Tarkan Sapmaz, "Kızımla birlikte aynı üniversitede eğitim görmek inanılmaz bir duygu. Benim hep hayallerimde vardı. Çocuklarıma örnek bir insan olmak. Allah'ım bana bu duyguyu yaşattı. Bunun yanında bir kızım daha var lisede. İnşallah seneye o da buraya gelecek ve o zaman daha da mutlu olacağım" dedi. Okumanın yaşının olmadığını belirten baba Sapmaz, "Özellikle genç nesillere ne olursa olsun imkânlar dahilinde okumalarını tavsiye ediyorum. Ben gençlerin isteyince neler yapabileceğini iyi bilen bir insanım. Örneği de benim. Buradan mezun olduktan sonra üçüncü üniversiteye gitmeyi hayal ediyorum" diye konuştu.

'AZMİ BANA ÖRNEK OLUYOR'
Mine Sapmaz ise, "Babamla aynı okulda eğitim görmekten dolayı çok mutluyum. Bana her zaman enerji ve motive veriyor. Babamın okuma azmini görünce ben de hırslanıyorum. Sadece bana değil çevremdeki arkadaşlarıma da örnek oluyor" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AK Parti'den yeni asgari ücret 2023, emekli ve memur zammı mesajı: Düzenleme geliyor!
AİLE DESTEK PROGRAMI kasım ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek programı ödeme takvimi 2022
Togg Avrupa'da gündem oldu! Almanlardan çok konuşulacak sözler: Tesla'dan daha güzel
SON DAKİKA: 'TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman?' sorusunun yanıtı belli oldu! Bakan Kurum TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihini açıkladı
TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi nasıl öğrenilir?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları SORGULAMA! 5 Kasım 2022 Cumartesi çekilişi ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
İSTANBUL MARATONU ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2022 Avrasya İstanbul Maratonu kaç km uzunluğunda?
AÖL sınav tarihleri takvimi 2022- 2023! MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, ayın kaçında ve nasıl yapılacak?
SON DAKİKA HABERİ | Köpeğin ısırdığını gizleyen çocuk kuduz oldu! Uzman isimden hastalık uyarısı: "Kuduza karşı ilk müdahale hayati önem taşıyor"
Kızılcık Şerbeti oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Show TV Kızılcık Şerbeti dizisi nerede çekiliyor, hangi okulda?
ARKADAŞINA GÖNDER
Baba-kız aynı üniversitede okuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA