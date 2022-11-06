Baba-kız aynı üniversitede okuyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizm işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Tarkan Sapmaz, 18 yaşındaki kızı Mine ile birlikte aynı üniversitede eğitim görüyor. Baba Sapmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi'nde Finans ve Ekonomi Bölümü'nde 2. sınıfta, kızı Mine ise bu yıl kazandığı Yaşlı Bakım Bölümü'nde okuyor. Okula birlikte gelip giden, beraber vakit geçiren baba-kız, ders konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor.25 yıldır turizm işletmeciliği yaptığını anlatan Tarkan Sapmaz, "Kızımla birlikte aynı üniversitede eğitim görmek inanılmaz bir duygu. Benim hep hayallerimde vardı. Çocuklarıma örnek bir insan olmak. Allah'ım bana bu duyguyu yaşattı. Bunun yanında bir kızım daha var lisede. İnşallah seneye o da buraya gelecek ve o zaman daha da mutlu olacağım" dedi. Okumanın yaşının olmadığını belirten baba Sapmaz, "Özellikle genç nesillere ne olursa olsun imkânlar dahilinde okumalarını tavsiye ediyorum. Ben gençlerin isteyince neler yapabileceğini iyi bilen bir insanım. Örneği de benim. Buradan mezun olduktan sonra üçüncü üniversiteye gitmeyi hayal ediyorum" diye konuştu.Mine Sapmaz ise, "Babamla aynı okulda eğitim görmekten dolayı çok mutluyum. Bana her zaman enerji ve motive veriyor. Babamın okuma azmini görünce ben de hırslanıyorum. Sadece bana değil çevremdeki arkadaşlarıma da örnek oluyor" dedi.