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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Baba kız kavgası cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Baba kız kavgası cinayetle bitti
İstanbul Ümraniye'de Mustafa Emre K. (48) şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşanmıştı. Boşanma sonrası Cansel Dilara K. ve 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verildi. İddiaya göre baba alkol bağımlısıydı. Önceki akşam çocuklarını görmek için alkollü şekilde Cansel K.'nın (20) annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Tantavi Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Ancak görüşme sırasında tartışma yaşandı. İddiaya göre tartışma sırasında baba, kızına küfür edip saldırdı. Kızı CanselK. da eline bıçak alarak, babasına doğru salladı. Baba Mustafa Emre K. omuzuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cansel K. gözaltına alındı.

"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"
Gözaltına alınan Cansel K. emniyette verdiği ilk ifadesinde "Babam eve alkollü geldi. Bana küfürler etti saldırmaya başladı, tartışma yaşadık. Ben de küfür etmemesini söyledim ama küfür etmeye devam ederek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için elime aldığım bıçağı ona doğru salladım. Onu öldürmek ya da yaralamak istemedim. Kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Olay sırasında evde bulunan annesi de benzer bir ifade verdi.

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Baba kız kavgası cinayetle bitti
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