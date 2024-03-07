Baba-kız taksi şoförü

Kayseri'de taksici bir babanın kızı olan Hüsne Gülseren (34), Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Organik Tarım Bölümü'nden mezun olduktan sonra ziraat teknikerliği yapmak yerine babası gibi taksici oldu. Kayseri'nin iki kadın taksicisinden biri olan Hüsne Gülseren, "Bu yıl taksicilikte 8. yılım. Ben ziraat teknikerliği okudum okumasına ama gönlümde yatan meslek hep taksicilikti. Bunda babamın da etkisi büyük oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra anemin de teşvikiyle taksiye başladım. Şimdi babamla birlikte aynı durakta çalışıyoruz. Beni takside gören kadınlar çok seviniyor. Beni tebrik ediyorlar. Onlar aslında yapmak isteyip de yapamadıkları bir işte hemcinslerini karşılarında görünce mutlu oluyorlar. Kadınlar olarak ihtiyacımız olan tek şey sadece özgüven" dedi.Baba Tahsin Gülseren (54) ise "Kızımın başarılı olacağını biliyordum. Kızım bizim teşvikimizle hayalindeki bu mesleğe yöneldi. Kızımla gurur duyuyorum" diye konuştu.