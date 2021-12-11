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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Baba-kız yaralandı, anne öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Baba-kız yaralandı, anne öldü
Manisa'da, ailesiyle Kula'dan Salihli yönüne giden Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Erdem A.'nın (42) kullandığı TIR'a arkadan çarpıp, ardından refüjdeki bariyerlere savruldu. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı yaralanırken, eşi Burcu Akıncı (23) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

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Baba-kız yaralandı, anne öldü
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