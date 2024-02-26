Baba kızını bıçakladı

Adana'da 54 yaşındaki Turhan Ö., uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Ö.'yü (19) karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız hastane de yaşam mücadelesi verirken şüpheli baba polis tarafından gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU KULLANIYOR İDDİASI

Olay merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. T.Ö., kızı D.Ö. ile uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüşünce baba T.Ö., bıçakla kızını karın bölgesinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Genç kızın çığlıkları üzerine çevrede bulunan kişiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. D.Ö., ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken polis şüpheli babayı gözaltına aldı. T.Ö.'nün emniyetteki sorgusu sürerken ağır yaralanan genç kızın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.