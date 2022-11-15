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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Baba manevra yaptı oğlu hayatını kaybetti

Baba manevra yaptı oğlu hayatını kaybetti
NİĞDE'NİN Çamardı ilçesinde Sıtkı Gümüş'ün (73), araca çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Konya'nın Çumra ilçesinde babası Yılmaz Ergen'in, manevra yaptığı traktör ile takmak istediği römorkun arasında sıkışan Hasan Eymen Ergen (8), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağrı'da dolmuş durağından yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanım Kaygusa (66) ve Şaide Özcan (39), belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kadın kurtarılamadı. Kilis'te R.T. yönetimindeki otomobilin, sokak arasında çarptığı 1 yaşındaki İ.T. hayatını kaybetti. Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin şarampole devrildiği kazada sürücü İsmail Ülker (36) öldü, yanındaki Mehmet Özdemir (61) yaralandı. Kastamonu'da namaz kılmak için camiye gitmek isteyen Hasan Şen (79), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Recep ÇİRİK-Hayrettin YENEL-İbrahim GÜNEŞ-Tolga YANIK/ SABAH

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Baba manevra yaptı oğlu hayatını kaybetti
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