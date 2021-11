Baba mesleğini seçti

Ortaokulu bitirdikten sonra Bolu İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü sınavlarına kazanan 10-F sınıfı öğrencisi Sude Naz Özcan, 135 erkek öğrenci arasında eğitim görmesinin kendisi açısından çok iyi olduğunu belirterek; "Bu bölüme ilgim çoktu. Motor bölümüne ilgim çocukluğumdan gelen bir heves hem de babama özeniyorum. Babam kepçe operatörüydü ama önceden sanayide çalışmış motor ustası. Babamı örnek alıyorum. İleride ise bu bölümü bitirdikten sonra motor üzerine işyeri açmayı düşünüyorum. Erkek arkadaşlarla eğitim almak benim için çok güzel. Kız olmam bana bir ayrıcalık getirmiyor, aksine eşit şartlarda bu işi öğreniyorum. Kadınların her işi yapacağı da unutulmamalı" dedi. Okulunda gözdesi olan Sude Naz, eğitim aldığı motor bölümünde tamir için atölyeye gelen araçları da erkek öğrenci arkadaşlarıyla birlikte tamir ederek, mesleği öğrenmek adına büyük bir özveride de bulunuyor.Motor Bölümü Sınıf Öğretmeni Sezer Dizmen , 135 kişilik sınıfta tek kız öğrenci olan Seda Nur için şunları söyledi: "Sude, motor konusunda aktif bir öğrencimiz. Gayretli bir öğrenci, istekli, her şeyin başı merak o yüzden bu işi çözebilmesi için merak çok önemli. Meslek lisesinde, motorlu araçlar teknolojisi alanı olarak, canlı iş yaptığımız için, Sağlık Bakanlığı 'nın, üniversitenin ve birçok kurum-kuruluşun araçlarını burada tamir onarım ve bakım yapabildiğimiz için öğrenciler burada gerçek anlamda yeterliliğe sahip olabiliyorlar. Sude de okul başladığından beri birçok sökme takma vs. işlerde çekinmeden işin içerisine giren bir öğrencimiz. Kadınların da bu işi yapabileceğinin en önemli göstergesi olmuş olacak Sude kardeşimiz."