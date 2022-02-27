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Giriş Tarihi: 27.2.2022 11:53 Son Güncelleme: 27.2.2022 12:29

Baba ocağına şehit ateşi düştü

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Baba ocağına şehit ateşi düştü

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazasında Hataylı Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Çete’nin Hatay’ın Merkez İlçesi Antakya’daki  baba ocağına ateş düştü.

Elim bir kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin ailesine yetkililer sabah saatlerinde acı haberi ulaştırdı. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı mesajda, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesindeki bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan, bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.

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Baba ocağına şehit ateşi düştü
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