Baba ocağına şehit ateşi düştü

Elim bir kaza sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin ailesine yetkililer sabah saatlerinde acı haberi ulaştırdı. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı mesajda, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesindeki bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan, bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." denildi.