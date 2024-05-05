Baba oğla silahlı saldırı! Hayatını kaybeden baba oğlunu barıştırmak istemiş

Olay, Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi 329. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oğlu Arda C.'yi(13) bir hafta önce kendi evinde darbeden çocukları arayan baba Nazım Kadir Cansız (41), oğluyla birlikte dışarı çıktı. Arda C. ile karşı tarafı barıştırmak isteyen Cansız'ın telefonlarına dönüş yapılmadı. Oğlu Arda C. İle birlikte eve dönen baba Cansız'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba Cansız'a ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından olay yerinde yapıldı. Oğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cansız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Nazım Kadir Cansız (41) hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıdan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Saldırının hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve yaralının yakınlarının baygınlık geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cansız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildikten sonra ailesi tarafından teslim alındı. Cenaze töreni ikindi vakti Esenler Son Durak Camii'de gerçekleştirildi. Olay yerinde babasının vurulma anına şahit olan oğlu, babasının tabutundan ayrılmadı.