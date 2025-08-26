Baba-oğul, 4 yıldır süren husumetin kurbanı oldu

Konya'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Efe Koçyiğit'in (11) 4 yıllık bir husumet sebebiyle öldürüldükleri ortaya çıktı. Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Asarçayı Caddesi üzerinde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülen Mehmet Koçyiğit ile oğlu Servet Efe Koçyiğit'in cenazeleri, memleketleri Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Mahallesi'nde toprağa verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çifte infazla ilgili soruşturmayı yürütürken, olayın 4 yıl önceki husumete dayandığı ortaya çıktı. Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in, 2021 yılında kendileri gibi hurdacılık yapan Arı ailesi ile aralarında hurda alım-satımı nedeniyle husumet olduğu, Arı ailesinin fertlerinin de Hüseyin Koçyiğit'in oğlu Murat'ı darp ettikleri ve tarafların birbirlerinden şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede karşılaşınca silahlı çatışmaya girdikleri öğrenildi. Mehmet Koçyiğit'in de bu olayda karşı taraftan birini silahla yaraladığı ve tutuklandığı belirtildi. Bu arada, cinayet zanlısı olarak aranan Hıdır Arı (60) saklandığı adreste yakalandı.