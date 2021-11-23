Baba-oğul 5 gün arayla Kovid kurbanı

BursaGemlik'te Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde müdür olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Kamil Beki (57), koronavirüs belirtileri üzerine yaptırdığı test pozitif çıkınca, geçen 1 Kasım'da evde karantinaya alındı. Birkaç gün sonra durumu ağırlaşan Beki, hastaneye kaldırılıp yoğun bakım servisine alındı. 3 gün sonra babası Recep Beki'nin (85) de test sonucu pozitif çıktı. Aşı olmadığı öğrenilen Kamil Beki 15 Kasım'da, 2 doz aşı olan ancak zamanı gelmesine rağmen 3'üncü dozu yaptırmayan babası Recep Beki 20 Kasım'da hayatını kaybetti.