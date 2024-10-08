Baba oğul arasında "Motosikleti ver" kavgası: Oğlu kendisine küfredince ortalık karıştı!

Oğlunun babasına küfür etmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, baba ve oğlunun birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.