Baba oğul arasında "Motosikleti ver" kavgası: Oğlu kendisine küfredince ortalık karıştı!
İstanbul Beyoğlu’nda meydana gelen olayda alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanması için kendisine motosikletini vermeyen babasıyla tartıştı. Sokakta da devam eden tartışmada alkollü oğul, babasına küfür edince kavga alevlendi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...
Olay, önceki gün İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kullanmak için babasından motosikleti istedi.
Ancak babası, alkollü olması nedeniyle oğluna motosikleti vermek istemedi. Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı.
Oğlunun babasına küfür etmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, baba ve oğlunun birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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Baba oğul arasında "Motosikleti ver" kavgası: Oğlu kendisine küfredince ortalık karıştı!