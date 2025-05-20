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Giriş Tarihi: 21.5.2025

Baba-oğul cinayetinde 3 gözaltı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Baba-oğul cinayetinde 3 gözaltı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kamyonette yanmış halde bulunan Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cinayetiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Remzi Sati'nin ortağı A.M. de yer alıyor. Cinayetten önce kaybolan bir hayvan nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Muhammed'in terliğinin kamyonetten 150 metre uzaklıkta bulunması, kaçmaya çalıştığını ortaya koydu. Katillerin çocuğu yakalayarak bağladıktan sonra öldürdüğü iddia edildi. Acılı anne Filiz Sati, "Eşime ve oğluma acımadan kıydılar" diyerek gözyaşlarıyla Kürtçe ağıtlar yaktı.
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Baba-oğul cinayetinde 3 gözaltı
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