Baba-oğul dünyanın en iyi sporcuları

Sivas
'ta Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Adem Bıyıkoğlu, İsveç'te düzenlenen IPF Dünya Powerlifting Şampiyonası'nda 275 kiloluk deadlift derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Bıyıkoğlu'nun oğlu Said Erkam Bıyıkoğlu'nun ise dünya ve Avrupa bilek güreşi şampiyonlukları bulunuyor. Adem Bıyıkoğlu, "Ağırlık sporlarına kırk yaşımdan sonra fazla kilolarımdan kurtulmak için başladım. Oğlumun arkadaşının tavsiyesi üzerine yöneldiğim, 'deadlift' Türkiye'de pek bilinen bir dal olamadığı için çok çalıştım. Mermer plakalar kestirdim ve onlarla çalıştım. Powerlifting Dünya Şampiyonasın'da elde ettiğim dereceyle büyük mutluluk yaşadım. Şu anda tıp fakültesinde okuyan oğlum Said Erkam da bilek güreşi sporu ile uğraşıyor. Kendi dalında Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Baba-oğul İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bu gurur bize yeter" dedi.