Baba-oğul kavgasında kan aktı

Sakarya'daKerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü geldi. Kerim Türk ile babası Ahmet T. (60) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.Kerim Türk, babası Ahmet T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan genç adam hastaneye kaldırıldı. Doktorların ymüdahalesine rağmen Kerim Türk, kurtarılamadı. Polis anne F.T., baba Ahmet T., kız kardeş B.T., erkek kardeşi K.T. ve eşi B.T.'yi gözaltına aldı. Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen Kerim Türk'ün kesin ölüm sebebi otopside belli olacak. İddiaya göre ambulansa 1 saat sonra haber verildi.