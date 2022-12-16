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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Baba-oğul kavgasında kan aktı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Baba-oğul kavgasında kan aktı
Sakarya'da Kerim Türk (34) anne ve babasının yaşadığı eve alkollü geldi. Kerim Türk ile babası Ahmet T. (60) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.



Kerim Türk, babası Ahmet T.'nin elindeki bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan genç adam hastaneye kaldırıldı. Doktorların ymüdahalesine rağmen Kerim Türk, kurtarılamadı. Polis anne F.T., baba Ahmet T., kız kardeş B.T., erkek kardeşi K.T. ve eşi B.T.'yi gözaltına aldı. Vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen Kerim Türk'ün kesin ölüm sebebi otopside belli olacak. İddiaya göre ambulansa 1 saat sonra haber verildi.

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Baba-oğul kavgasında kan aktı
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